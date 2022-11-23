جهاز مدينة الشروق يعلن عن طرح 12 قطعة أرض بمنطقة الصناعات الصغيرة

أعلن جهاز تنمية مدينة الشروق، عن طرح 12 قطعة أرض بمنطقة الصناعات الصغيرة خلف الورش العسكرية بمدينة الشروق، وقال المهندس عبد اللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إن الطرح الجديد يهدف لخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي من خلال طرح مجمعات صناعية متنوعة ومتشابكة ومتكاملة، باعتبارها أحد المرتكزات الرئيسية لدعم رؤية الدولة الهادفة لتعميق التصنيع المحلي، وتشجيع الاستثمار في مختلف الصناعات، فضلاً عن تلبية احتياجات المواطنين بالمدينة والمدن المجاورة، كذلك توفير المزيد من فرص العمل المباشرة للشاب.

جهاز تنمية مدينة الشروق يطرح أراضي بنشاط صناعي

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «حريصون على تقديم حزمة من المشروعات التنموية المتنوعة، مثل فتح منافذ الخير، وشارع مصر، مع تقديم كافة التسهيلات والحوافز التشجيعية لتهيئة المناخ المناسب أمام الشباب للحصول على أراضي وحدات صناعية مرفقة، بهدف فتح مجالات وفرص عمل للشباب بشكل مباشر ومستمر».

جلسة المزاد.. يناير المقبل وتأمين دخول الجلسة 100 ألف جنيها

وتابع «بشارة»: «طرحنا 12 قطعة أرض بمنطقة الورش، بنشاط صناعي للبيع بالمزاد العلني، خلال جلسة تعقد خلال الأول من يناير المقبل وتحديدا يوم الثلاثاء الموافق 3 من يناير 2023، وتتوافر كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالطرح الجديد، بـ جهاز المدينة نظير مبلغ وقدره 299 جنيها، على أن يتم سداد مبلغ 100 ألف جنيها نظير تأمين دخول جلسة المزاد، وحال رسو المزاد على المتقدم يتم استكمال 25 % من قيمة المبلغ، والباقي يسدد على نظامين الأول نظام السداد الفوري، والثاني، نظام التقسيط على 3 سنوات غبر أقساط ربع سنوية».

بشارة: المزاد يخضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018

وأشار إلى أن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.