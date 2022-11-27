حكم مباراة للسعودية مطلوب للاعتقال بطلب رسمي لسلطات قطر

لقى الحكم ويلتوت بيرير سامبايو هجوما شديدة بعد إدراته مباراة منتخبي السعودية وبولندا في الجولة الثانية لمباريات كأس العالم 2022 المقام في دولة قطر بالخليج العربي، وشهد اللقاء هزيمة السعودية بهدفين مقابل لا شيء.

تقدم بطلب للاعتقال موجّه لسلطات قطر

وذكرت شبكة «فيفا سبورت»، أن نادي ساو باولو تقدم بطلب إلى السلطات القطرية من أجل اعتقال حكم مباراة السعودية وبولندا خوفا من استمرار هذا الحكم في اتخاذ قرارات خاطئة في كأس العالم قد تؤثر على نتائج المنتخبات المختلفة.

هجوم على الحكم

وشن النادي من قبل هجوما على الحكم على هامش مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام كوريننثيانز في مايو الماضي، ورفض حينها الحكم منح ركلة جزء للنادي عقب لمس نجم كورينثيانز ريناتو أوغوستو، الكرة بيده.

طلب اعتقال الحكم

وأشارت الشبكة البرازيلية إلى أن وسائل الإعلام الموالية لنادي ساو باولو طلبت اعتقال الحكام قائلة: «قام سامبايو بمذبحة تحكيمية ضد الأخضر، عندما رفض طرد ماتي كاش مرتين، إحداها في الشوط الأول، والثانية في 45 دقيقة الثانية»

الحكم رفض إعادة ضربة جزاء للسعودية في كأس العالم

وتابعت: «كما رفض إعادة ركلة الجزاء التي تحصل عليها منتخب السعودية، على الرغم من تقدم حارس بولندا تشيزني عن خط المرمى، وتصديه للكرة من سالم الدوسري، كما لم يطرد في أول مباراة له بالمونديال لاعب منتخب هولندا فرينكي دي يونغ، عقب تدخله العنيف على لاعب السنغال».