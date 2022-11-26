كاتبة صحفية لـ إيمان الحصري: الرجال لا يتنازلون عن التلفزيون في كأس العالم

قالت الكاتبة الصحفية سارة الذهبي، إن السيدات يتعاملن مع بطولة كأس العالم بسيناريوهات عدة، فمنهن من يشجعن الفرق حتى لو لم تكن محبة للعبة، أو تترك المنزل لزوجها، أو تتابع شاشة تلفاز أخرى في المنزل، موضحةً: «الرجال لا يتنازلون عن التلفزيون في فترة كأس العالم».

وأضافت خلال مداخلة عبر تطبيق «zoom» مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء dmc»، على قناة «dmc»: «التلفزيون شغال 24 ساعة، وزوجي دايما يقولي مفيش حاجة اسمها ماتش مش مهم، إحنا بنتفرج على كله، ولكن أخطر أنواع السيدات، هي السيدة اللي مش بتفهم كورة وبتعمل بتفهم، لازم تاخد ساتر، لأني عملت كده وسألت أسئلة مينفعش تتسئل فبتحصل خلافات وخناقات ملهاش لازمة».

وتابعت الكاتبة الصحفية: «السيدات سيكتشفن في هذه الفترة التي تشهد بطولة كأس العالم أن أزواجهن لديهم قدرة غريبة على متابعة التلفاز لمدة 12 ساعة، كما يتابعون منتخبات لا نعلم ان بلدانها موجودة على الخريطة، وبالتالي فإن السيدات يجب أن يتعاملن مع هذا الأمر بسعة صدر».