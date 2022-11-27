مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يوقّع بروتوكول تعاون مع «ياس» الإماراتية

وقّعت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، بروتوكول تعاون مع جمعية «ياس» للثقافة والفنون في الإمارات، بحضور عمر الحمادي، أمين سر الجمعية، ضمن برنامج فعاليات اليوم الثالث للمهرجان.

مهرجان شرم الشيخ

وأدار حفل توقيع بروتوكول تعاون مهرجان شرم الشيخ، الكاتب الصحفي جمال عبدالناصر، الذي أشار في كلمته إلى أنّ المهرجان يهتم منذ دوراته الأولى بالتواصل مع المهرجانات والجمعيات والمؤسسات المسرحية، حيث وقّع أكثر من 20 بروتوكول تعاون بين العديد من الدول، ومنها الأردن وتونس والعراق واليونان وجورجيا، وغيرها من الدول العربية والمحلية.

وأعرب الحمادي، عن سعادته بوجوده في مهرجان شرم الشيخ، كما أثنى على تنظيمه، مشيرا إلى الدور الكبير الذي يلعبه المهرجان بقيادة المخرج مازن الغرباوي، رئيس المهرجان، والدكتورة إنجي البستاوي، مدير عام المهرجان.