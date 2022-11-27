إحالة قاتل زوجته في المقطم إلى المفتي.. استدرجها لمنطقة مهجورة

قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته إلى فضيلة المفتي، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه من عدمه.

وصدر القرار برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية المستشارين أسامة عبدالظاهر محمود، وأكرم عبد المنعم، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

سبق إصرار وترصد

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم في غضون شهر مايو بدائرة قسم شرطة المقطم، بقتل المجني عليها، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيت النية علي إزهاق روحها لما بينهما من خلاف، بأن دبر لجريمته وما إن ظفر بها وحيده حتى كال لها عدة ضربات قاتلة في أماكن متفرقة بأنحاء جسدها باستخدام «حجر»، قاصدا قتلها فأحدث الإصابات التي أودت بحياتها.

استدراج المجني عليها

وأضاف أمر الإحالة، أن تلك الجناية تقدمتها في نفس المكان والزمان جناية أخرى، وهي خطف المجني عليها، بأن استدراجها متجها لمكان خلا من أعين المارة، وأوهمها بحل الخلاف الواقع بينهما، فتمكن باستخدام تلك الوسيلة القسرية إبعادها عن ذويها.

كما قام المتهم بسرقة الهاتف المملوك للمجني عليها، واستخدمه في إرسال رسائل منه لنفسه، مضمونها أنها هربت وتركت نجلها له برغبتها، قاصدا من ذلك إخفاء أثر جريمته والتخلص من العقوبة.