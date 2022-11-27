مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يحتفي بالفن الإيطالي

يحتفي مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي الدولي في دورته السابعة بالمسرح الإيطالي، وذلك من خلال ندوة تقام حاليا تحت عنوان «اليوم الإيطالي».

يحضر الندوة كل من المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ للمسرح، والمستشار الثقافي لسفارة ديفيد سكالماني، والناقد المسرحي إبراهيم الحسيني.

مازن الغرباوي يتحدث عن المسرح الإيطالي

وأوضح «الغرباوي»، في كلمته، أن المسرح الإيطالي له مكانة كبيرة في العالم، وقريب من الثقافة المصرية والعربية، في حين قال «سكالماني»، إنه سعيد بتواجده في شرم الشيخ، ويعتقد أن المهرجان منصة مليئة بالطاقة الإيجابية لكي تساعد الثقافة المصرية والإيطالية على التقدم والازدهار.

عرضان إيطاليان في المهرجان

ودعا «سكالماني» الجمهور لحضور العرضين الإيطاليين المشاركين في المهرجان، وهما «أمطار ساخنة» و«ماكبث».

ومن المقرر أن يشهد المهرجان اليوم مؤتمرا صحفيا، لتكريم الفنان رياض الخولي، إضافة لندوة لتكريم شخصية المهرجان الفنان المسرحي نبيل الألفي.