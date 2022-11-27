سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية والأجنبية اليوم

تستعرض بوابة «الوطن» أسعار العملات في البنوك، منها سعر العملة الأمريكية، حيث تباين سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بين قرش وقرشين، في البنوك المحلية والأجنبية العاملة في مصر.

ونظرا للأهمية الكبيرة التي يتمتع بها سعر صرف الدولار يوميا، إذ إنّه إحدى العملات المهمة في أسواق المال والاقتصاد، جاءت الأسعار كما يلي.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

- وصل سعر شراء الدولار اليوم إلى 24.50 جنيه، وجاء سعر البيع 24.57 جنيه، مع بداية التعاملات الصباحية، داخل البنك المركزي.

- سعر شراء الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 24.48 جنيه، وبلغ سعر البيع 24.53 جنيه.

- بلغ الدولار في بنك مصر 24.48 جنيه للشراء، و24.53 جنيه للبيع.

- سجل الدولار في المصرف المتحد بالنسبة لسعر الشراء 24.48 جنيه، وبالنسبة لسعر البيع بلغ اليوم 24.58 جنيه.

- بلغت قيمة صرف الدولار بالنسبة لعمليات الشراء اليوم 24.52 جنيه، وجاءت عمليات البيع 24.58 جنيه، مع بداية التحديثات الصباحية، داخل بنك CIB.

- في بنك قناة السويس، بلغ سعره بالنسبة للشراء نحو 24.48 جنيه، وبالنسبة لعملية البيع 24.58 جنيه للبيع.

- في بنك الإسكندرية بلغ سعر الشراء 24.51 جنيه للشراء، واستقر سعر البيع نحو 24.58 جنيه.

- بلغ سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي، 24.56 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع.

- سعر صرف الدولار في بنك المصري الخليجي، نحو 24.56 جنيه للشراء و24.59 جنيه للبيع.