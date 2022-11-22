سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

أعلنت لوحات البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم، حيث حدث تغيّر طفيف في سعر العملة الأمريكية في بداية المعاملات الصباحية في عدد من البنوك المصرية، مثل الأهلي ومصر والبنك المركزي.

سعر الدولار اليوم

وفي التقرير التالي، نرصد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار اليوم في بنكي الأهلي ومصر

البداية في بنكي مصر والأهلي سجل سعر الدولار اليوم تطابق في سعر الصرف والشراء، حيث سجل سعر البيع 24.5 جنيه، مقابل 24.45 جنيه للشراء، فيما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، الذي يضع السياسات النقدية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، للشراء نحو 24.48 جنيه، بينما سعر صرف البيع نحو 24.56 جنيه.

سعر الدولار اليوم في مصر 2022

ومع بداية التعاملات الصباحية سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، جاء سعر صرف الدولار اليوم بنحو 24.45 جنيه للشراء، بينما سجل سعر صرف البيع نحو 24.55 جنيه، ووصل سعر العملة الخضراء في بنك قناة السويس لنحو 24.45 جنيه للشراء، و24.55 جنيه للبيع، وفي إيجي بنك، نحو 24.52 جنيه للشراء و24.55للبيع.

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 24.49 للشراء، بينما سعر صرف البيع نحو 24.55 جنيه، وفي بنك الإسكندرية، استقر سعر شراء العملة الخضراء، ليسجل نحو 24.48 جنيه، وبينما ارتفع سجل سعر البيع ليسجل نحو 24.55 جنيه، وفي إيجي بنك، سجل سعر بيع الدولار نحو 24.55 جنيه، بينما سعر الشراء نحو 24.52 جنيه.