سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية.. اليوم

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية، تباينًا طفيفًا مع بداية التعاملات الصباحية، خاصة في البنوك الأجنبية والعربية، في حين حافظ على استقراره في البنوك الحكومية.

سعر سفر الدولار مقابل الجنيه

ويهتم المواطنون وأصحاب الأعمال بالمتابعة اليومية لسعر صرف الدولار، نظرا لارتباطه بحركة الأسواق على الصعيد المحلي، ووفقا للمواقع الرسمية للبنوك جاء سعر الدولار اليوم كالتالي:

- بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري، 24.46 جنيه للشراء، و24.51 جنيه للبيع.

- سجّل سعر شراء الدولار 24.48 جنيه، والبيع 24.55 جنيه، مع بداية التعاملات الصباحية داخل البنك المركزي.

- سعر الدولار في بنك مصر إلى 24.46 جنيه للشراء، و24.51 جنيه للبيع.

- في المصرف المتحد بلغ الدولار 24.46 جنيه للشراء و24.56 جنيه للبيع.

- بلغت قيمة شراء الدولار اليوم 24.5 جنيه و24.56 جنيه للبيع، مع بداية التحديثات الصباحية داخل بنك CIB.

- وفي بنك قناة السويس، بلغ سعر صرف الدولار اليوم نحو 24.46 جنيه للشراء، و24.56 جنيه للبيع.

- وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر صرفه 24.49 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع نحو 24.56 جنيه.

سعر الدولار في البنوك الأجنبية

- وبلغ صرف الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 24.54 جنيه للشراء، و24.56 جنيه للبيع.

- وسجل سعر صرف الدولار في بنك المصري الخليجي، نحو 24.53 جنيه للشراء و24.56 جنيه للبيع.

- وسجل الدولار في البنك العربي الأفريقي 24.44 جنيه للشراء، 24.51 جنيه للبيع.