سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد

ما زال سعر صرف الجنيه الإسترليني، يشهد ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي، في البنوك الحكومية والأجنبية، وفق ما أعلنته مواقع البنوك في التحديثات الصباحية لبداية الأسبوع بالقطاع المصرفي.

سعر الجنية الإسترليني اليوم

بلغ سعر الجنية الإسترليني اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، 29.68 جنيه للشراء، و29.78 جنيه للبيع

بلغ سعره في المصرف المتحد، 29.52 جنيه شراء، و29.80 جنيه بالنسبة لسعر للبيع.

البنك الأهلي سجل سعر الشراء اليوم 29.52 جنيه، في حين سجل سعر البيع 29.74 جنيه.

بينما سجل سعره داخل بنك مصر 29.52 جنيه للشراء، و29.94 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك

سعر الجنيه الإسترليني ببنك أبو ظبي الإسلامي، 29.60 جنيه للشراء، بينما البيع 29.80 جنيه.

في بنك الإسكندرية بلغ سعر شراءه مقابل الجنيه المصري، 29.52 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 29.80 جنيه.

سجل الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس عند الشراء 29.51 جنيه، في حين بلغ سعر البيع عند 29.80 جنيه.

بنك أبو ظبي الإسلامي سجل قيمة شراء الجنيه الإسترليني بـ29.13 جنيه، و29.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني، سجل اليوم في بنك CIB قيمة 29.56 جنيه للشراء و29.80 جنيه للبيع.