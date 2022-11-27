جداول امتحانات شهر نوفمبر للمرحلة الابتدائية في 7 محافظات

أعلنت مديريات التربية والتعليم في المحافظات مواعيد وجداول امتحانات شهر نوفمبر للعام الدراسي 2022/ 2023 للمرحلة الابتدائية، من الصف الرابع وحتى الصف السادس، على أن تؤدى الامتحانات في جميع المدارس، وفقا لقرار وزارة التربية والتعليم بعقد امتحانات شهرية تدخل ضمن أعمال السنة، وذلك أثناء اليوم الدراسي وبما لا يخل بسيره.

جدول امتحانات شهر نوفمبر المرحلة الابتدائية بمحافظة الإسكندرية

وتبدأ امتحانات شهر نوفمبر للمرحلة الابتدائية من الصف الرابع حتى السادس في محافظة الإسكندرية، الثلاثاء 29 نوفمبر وتستمر حتى الأربعاء 7 ديسمبر.

جدول امتحانات شهر نوفمبر المرحلة الابتدائية بمحافظة بني سويف

وتبدأ امتحانات شهر نوفمبر للمرحلة الابتدائية من الصف الرابع حتى السادس في محافظة بني سويف، الأحد 4 ديسمبر وتستمر حتى الخميس 8 ديسمبر.

جدول امتحانات شهر نوفمبر المرحلة الابتدائية بمحافظة القليوبية

وتبدأ امتحانات شهر نوفمبر للمرحلة الابتدائية من الصف الرابع حتى السادس في محافظة القليوبية، الخميس 1 ديسمبر وحتى الخميس 8 ديسمبر.

جدول امتحانات شهر نوفمبر المرحلة الابتدائية بمحافظة أسيوط

تبدأ امتحانات شهر نوفمبر للمرحلة الابتدائية من الصف الرابع حتى السادس في محافظة أسيوط، الاثنين 28 نوفمبر حتى الخميس 8 ديسمبر.

جدول امتحانات شهر نوفمبر المرحلة الابتدائية بمحافظة مطروح

تبدأ امتحانات شهر نوفمبر للمرحلة الابتدائية من الصف الرابع حتى السادس في محافظة مطروح، الأحد 27 نوفمبر حتى الخميس 8 ديسمبر.

جدول امتحانات شهر نوفمبر المرحلة الابتدائية بمحافظة المنيا

تبدأ امتحانات شهر نوفمبر للمرحلة الابتدائية من الصف الرابع حتى السادس في محافظة المنيا، الاثنين 28 نوفمبر حتى الأحد 4 ديسمبر.

جدول امتحانات شهر نوفمبر المرحلة الابتدائية بمحافظة الفيوم

تبدأ اختبارات شهر نوفمبر للمرحلة الابتدائية من الصف الرابع حتى السادس في محافظة الفيوم، الأربعاء 30 نوفمبر حتى الأربعاء 7 ديسمبر.