جدول امتحانات شهر نوفمبر للصفين الرابع والخامس الابتدائي بمحافظة الدقهلية

اعتمد ناصر شعبان شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 للصفين الرابع والخامس الابتدائي، على أن يكون موعده خلال الحصتين الخامسة والسادسة، ويبدأ من يوم الأحد 4 ديسمبر ويستمر حتى يوم الخميس 8 ديسمبر 2022.

جدول امتحانات شهر نوفمبر محافظة الدقهلية

وأعلنت التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان لها، جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 للصفين الرابع والخامس الابتدائي بعد اعتماده من كل من: ناصر شعبان مدير المديرية، وهاني عنتر، وكيل المديرية، والدكتور عصام عماره، مدير عام التعليم العام، وأحمد إبراهيم، مدير التعليم الابتدائي وهو كما يلي:

امتحانات يوم الأحد 4 ديسمبر 2022: لغة العربية للصف في الحصة الخامسة، والتربية الدينية في الحصة السادسة

امتحانات الاثنين 5 ديسمبر: مادة العلوم في الحصة الخامسة، والمهارات المهنية في الحصة السادسة

الثلاثاء 6 ديسمبر: الدراسات الاجتماعية في الحصة الخامسة وتكنولوجيا المعلومات في الحصة السادسة

الأربعاء 7 ديسمبر: امتحان مادة اللغة الإنجليزية في الحصة الخامسة

الخميس 8 ديسمبر: امتحان مادة الرياضيات في الحصة الخامسة

تعليمات امتحانات شهر نوفمبر محافظة الدقهلية

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية أنه سيتم عقد امتحانات شهر نوفمبر طبقا للقرار الوزاري رقم 168 في 29/9/202، أثناء اليوم الدراسي بما لا يخل بانتظام الدراسة طوال اليوم، وبما يساهم في تواجد الطلاب بالمدارس، لافتة إلى أن امتحان الصفين الرابع والخامس الابتدائي سيكون حسب المادة السابعة من نظام التقييم والاختبارات.