النطق بالحكم على المتهم بقتل ضحية «مشاجرة الحصان» في بنها 6 سبتمبر

قررت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية تأجيل محاكمة المتهم بقتل الشاب «محمود»، والمعروفة إعلاميا بـ«ضحية الحصان» لجلسة 6 سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم.

وتسببت مشاجرة إثر نزول الحصان الخاص بالمجني عليه في أرض ملك للمتهم في تعدى المتهم على المجني عليه بشومة أودت بحياته، وأحيل المتهم للمحاكمة، وحددت محكمة جنايات بنها جلسة 6 سبتمبر المقبل لنظر القضية والنطق بالحكم عقب سماع المرافعة.

تفاصيل مشاجرة الحصان ببنها

وترجع أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا، من مأمور قسم أول بنها يفيد بنشوب مشاجرة في دائرة القسم ووجود متوف، وبإخطار مدير البحث الجنائي بالقليوبية انتقل المقدم محمد عماد رئيس مباحث قسم أول بنها إلى محل البلاغ.

وتبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه ويدعى «محمود»، 18 عاما، وآخر يدعى «حاتم» بسبب نزول حصان الأول في أرض الثاني، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها الثاني على الأول بالضرب بشومة، ما أحدث به إصابات بالغة أدت لوفاته.

نشطاء يطالبون بالقصاص من قاتل ضحية الحصان

وتداول مستخدمو التواصل الاجتماعي الواقعة مطالبين بمحاسبة المجني عليه، وإحالته للمحاكمة العاجلة، وقدموا التعازي لأسرة المجني عليه، كما طالبوا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، مشيرين إلى أن المجني عليه يتيم الأب وخرج للعمل لمساعدة أسرته وأشقائه.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه «محمود» يعمل بائع طماطم، وأثناء عودته من السوق ربط حصانه بأرض المتهم لحين الانتهاء من التبول، ولكن الحصان نزل الأرض، وفوجئ بالمتهم وآخرين يهرولون ورائه وتعدوا عليه بالضرب بالشومة، وتدخل الأهالي وقدم الاعتذار لهم وتركهم، لكن سرعان ما عاد المتهم مرة أخرى جريًا وراء المجني عليه أثناء ركوبه عربة الكارو الخاصة به، وانهال عليه بشومة خشبية على جميع أنحاء جسده، وتركه حتى نقله الأهالي للمستشفى ليلقى وفاته بالحال.