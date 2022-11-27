لجان تفتيشية لرفع وصلات المياه المسروقة في الشرقية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، قيام فرع مشتول السوق، بتنظيم لجان رقابية وحملات تفتيشية، شملت العديد من المناطق والقرى بنطاق المركز، بهدف رصد كافة المخالفات وإزالة التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي في الأماكن والقرى الآتية «نطاق مدينة مشتول- قريه دهمشا- قريه العجمي- قريه كفر ابراش».

اتخاذ الإجراءات القانونية والتجارية حيال المخالفين

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إلى أن الحملات التفتيشية أسفرت خلال شهر أكتوبر الماضي عن رصد وإزالة المخالفات التالية، «40 حالة تعدي صرف صحي، 25 حالة تعدي على شبكة مياه الشرب، 15 مخالفة لشروط التعاقد، 30 عداد معطل، 154000 متر تراكم بالعدادات» لافتًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتجارية حيال كافه المخالفات السابقة.

من جانبه أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنّ تلك الحملات تأتي حفاظًا على المال العام من الإهدار الناتج عن استخدام الماء عن طريق وصلات الخلسة، وتوعية المواطنين بالآثار السلبية للتعدي على خطوط المياه أو الصرف الصحي دون الرجوع للشركة، ومدي تأثيرها على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، واستمرار الشركة في التصدي لتلك التعديات، التي تعرقل مسيرة النهوض والتنمية في ظل اتجاهات الدولة بالاهتمام بالمشروعات القومية الخدمية .

طرق تواصل المواطنين مع الشركة

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية المواطنين في حال وجود أي مخالفات الإبلاغ عبر قنوات تواصلنا من خلال ارقام الخط الساخن من هاتف ارضي أو محمول على 125.