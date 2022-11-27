رابط الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر نوفمبر 2022.. الخطوات وطرق السداد

مع انتهاء الشهر، وقرب حلول الشهر الجديد، تصدر فاتورة كهرباء شهر نوفمبر، والتي يمكن الاستعلام عنها بسهولة من خلال رابط الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر نوفمبر 2022، وسدادها أيضاً من خلال خدمة فوري أو إلكترونياً على الموقع بالفيزا.

وتوفر تلك الخدمة الجهد والعناء على المواطن، حيث يمكنه معرفة الفاتورة دون أن يضطر لانتظار محصل الكهرباء، كما يمكن معرفة فواتير الثلاثة أشهر الأخيرة.

رابط الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر نوفمبر 2022

وأتاحت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، رابطاً للاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر نوفمبر 2022، بسهولة ويسر، عبر موقع الإلكتروني الرسمي، فضلاً عن إمكانية استلامها عبر البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى سداد الفاتورة إلكترونياً أو من خلال فوري.

رابط الاستعلام عن فواتير الكهرباء

ويمكن للمواطنين من مختلف محافظات الجمهورية معرفة قيمة فاتورة كهرباء شهر نوفمبر 2022، من خلال رابط هــنـــــا.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالكود الإلكتروني

ويتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال 6 خطوات بسيطة بعد الدخول على الموقع ثم اتباع التالي:

- اختيار قطاع الكهرباء التابع له صاحب الفاتورة.

- إدخال المحافظة التي يسكن فيها.

- اختيار الهندسة التابع لها والتي تكون مدونة في أعلى يمين فاتورة الكهرباء.

- إدخال رقم الاشتراك والذي يكون موجوداً في الفواتير القديمة والمكون من 10 أرقام.

- الضغط على إظهار الفاتورة وستظهر على الفور قيمة الفاتورة الأخيرة فضلاً عن إمكانية الإطلاع على الفاتورتين السابقتين بسهولة ويسر من التحرك التقليب يميناً ويساراً.

- إذا لم تظهر الفاتورة فإنّه يجب التأكد من إدخال كافة البيانات بطريقة صحيحة.

طرق سداد فاتورة الكهرباء شهر نوفمبر 2022

وأتاحت شركة الكهرباء، خدمة سداد فاتورة كهرباء شهر نوفمبر 2022 من خلال خدمة فوري أو إلكترونياً عبر الفيزا، وذلك من خلال الموقع الرسمي لها أيضاً، كما أتاحت شركة الكهرباء خدمة إدخال قراءة العداد لتعتمد القراءة في فاتورة الشهر التالي.