طلب تقسيط فاتورة الكهرباء.. تعرف على الإجراءات والشروط

طلب تقسيط فاتورة الكهرباء واحدة من الخدمات التي أتاحتها الدولة للتيسير على المواطنين وعدم تراكم الفواتير خاصة محدودي الدخل الذين لم يتمكنوا من سدادها، إذ تتيح شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى أنحاء الجمهورية بتقسيط المديونية إلى المشتركين على 12 شهرًا أو 24 شهرًا وذلك بدون فوائد.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمهها «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي كيفية تقديم طلب تقسيط فاتورة الكهرباء، وهو كالتالي:

طلب تقسيط فاتورة الكهرباء

ويمكن الحصول على خدمة تقسيط فاتورة الكهرباء من خلال عدة إجراءات تبدأ بتقديم مجموعة من المستندات الرسمية لجدولة مديونية الكهرباء على أقساط شهرية، إذ يتطلب الأمر تقديم بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل، وتقديم أيضا نموذج طلب تقسيط للمديونية يجرى استيفاؤه من الشركة وملء البيانات الموجوده به وتقديمه، بالإضافة لضرورة تقديم فاتورة كهرباء حديثة الإصدار.

إجراءات تقسيط فاتورة الكهرباء

في البداية لاتمام إجراءات تقسيط فاتورة الكهرباء يجب استيفاء نموذج طلب تقسيط مديونية من الشركة وملء البيانات الموجودة به، دفع مبلغ 30% من قيمة المديونية دفعة مقدمة كحد أدنى، ليتم جدولة باقي المديونية كحد أقصى 24 شهرا.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

وفي سياق متصل، يمكن للمشتركين الاستعلام عن الفاتورة قبل التقدم بطلب تقسيطها من خلال رابط خصصته شركة كهرباء مصر العليا من خلال موقع الشركة، إذ يوضح الرابط استهلاك كل مشترك وعنوان عداد الكهرباء تفصيليا وقيمة الاستهلاك الشهري والشريحة الاستهلاكية، التي يقع بها المشترك فضلا عن الاسم الرباعي للمشترك بالخدمة.

ويمكن سداد الفاتورة من خلال عدة منافذ لتحصيلها جميعها وفرتها الشركة القابضة لتسديد الفاتورة إلكترونيًا أو عبر مقرات الشركة بالمحافظات أو عن طريق محصل الكهرباء داخل كل قرية ومدينة.