المجلس الأعلى للثقافة يكشف أسباب تأجيل ملتقى الرواية العربية إلى 2023

كشف المجلس الأعلى للثقافة، أسباب تأجيل الملتقى الدولي الثامن للإبداع الروائي العربي بالقاهرة، إلى الربع الأول من العام المقبل 2023، بعد أن جرى تحديد موعده سلفا الذي كان خلال الفترة من 28 نوفمبر الجاري، حتى 1 ديسمبر المقبل، تحت عنوان «الرواية العربية.. ظواهر جديدة - دورة الناقد الدكتور جابر عصفور».

الموعد الجديد لملتقى الرواية العربية

وقال وائل حسين المشرف على أمانة المؤتمرات، ومدير عام اللجان الثقافية بالمجلس، في تصريح لـ«الوطن»: «تم تأجيل موعد انعقاد مؤتمر الرواية إلى الربع الأول من العام المقبل 2023، وذلك استجابة لرغبة كثر من المشاركة، ومن المقرر أن يتم تحديد الموعد بالضبط مع اللجنة المنظمة في غضون 10 أيام».

الأعلى للثقافة: تلقينا 380 رغبة مشاركة في ملتقى الرواية

أضاف «حسين»، أن المجلس تلقى عددا كبيرا من رغبات المشاركة، تجاوز 380 رغبة مشاركة من مصر وخارجها، واللجنة المنظمة اختارت نحو 180 اسما مشاركا، وما زلنا نتلقى رغبات بالمشاركة، وبعض الأسماء لديها رغبة متزايدة في المشاركة ولو على نفقتها الخاصة.

وأوضح: خلال هذه الفترة يتاح لنا متسع من الوقت لتحد أسماء المشاركين بشكل نهائي، وكذلك نرغب في الاستفادة بهذا الوقت لتنسيق قدوم المشاركين إلى مصر، وتنسيق سبل الإقامة في الفنادق، والاستضافة بشكل لائق.

ونوه بأن الدورة تحمل اسم الدكتور جابر عصفور، وتتضمن العديد من الجلسات البحثية والموائد المستديرة، إلى جانب الشهادات للروائيين من مختلف الدول العربية، مشيرا إلى أبرز المحاور التي سيتم مناقشتها كالتالي:

1- الرواية العربية.

2- الرواية وجماليات النوع الأدبي.

3- الرواية وفنون «السينما، المسرح، الفنون التشكيلية، الموسيقى..».

4- الرواية العربية ووسائط الاتصال الحديثة.

5- الرواية العربية وأسئلة الانتشار والتلقي.

6- خلخلة مركزية الخطاب الروائي.

7- من ظواهر الحوارية الروائية.

8- روايات الكاتبات العربيات.

9- الرواية والموروث.