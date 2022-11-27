جامعة بني سويف: نلتزم الحياد تجاه المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية

ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لانتخابات الاتحادات الطلابية لمتابعة سير العملية الانتخابية، وذلك تحت إشراف وحضور الدكتور جمال عبد الرحمن، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام الهواري، منسق عام الأنشطة الطلابية، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، والكابتن محمد فاروق مدير عام إدارة رعاية الشباب، ومديري الكليات، ومديري رعاية الشباب بالكليات.

الحياد والشفافية في انتخابات الاتحادات الطلابية

وشدد رئيس الجامعة خلال الاجتماع على الوقوف على مسافة واحدة من جميع الطلاب الذين تقدموا بأوراقهم لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية، والالتزام التام بالحياد والشفافية، وأن يتم تطبيق القانون على الجميع واستيفاء جميع شروط الترشح للانتخابات، والتي تتمثل في أن يكون الطالب محمود السيرة وحسن السمعة، وممتعًا بالجنسية المصرية، ومستجدًا في فرقته الدراسية.

الضوابط المنظمة لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية

وخلال الاجتماع، تم مناقشة الضوابط المنظمة لكيفية إجراء العملية الانتخابية، والطعون وشروط قبولها للوصول للقوائم النهائية، والتأكيد على تطبيق القواعد المنصوص عليها في اللائحة والالتزام بالجدول الزمني للانتخابات المرسل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ندوة حول التفكك الأسري بجامعة بني سويف

وفي سياق آخر، نظمت كلية التربية بجامعة بني سويف، ندوة حول التفكك الأسري «أسبابه وآثاره وطرق الحد من انتشاره»، بمشاركة الأزهر الشريف، حيث تناولت الندوة التعريف بالتفكك الأسري وتأثيره على المجتمع بشكل عام وأفراد الأسرة بشكل خاص.