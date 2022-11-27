للمرة الثالثة.. تجديد حبس طالب تسبب في مصرع طفل وإصابة شقيقه بالشرقية

قرر قاضي محكمة مشتول السوق الجزئية بالشرقية، اليوم، تجديد حبس طالب بالصف الثالث الثانوي 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك للمرة الثالثة، في واقعة اتهامه بمقتل طفل وإصابة شقيقه بعدما صدمهما أثناء استقلالهما توك توك للذهاب إلى المدرسة.

بلاغ بوفاة طفل وإصابة شقيقه في حادث

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة مشتول، يفيد تلقي بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة «وتوك توك»، ما أسفر عن مصرع «ياسين محمود سعيد عثمان» تلميذ في الصف الرابع الابتدائي بمدرسة أبو سالم التجريبية بمشتول السوق، وإصابة شقيقه «محمد» 11 عاما، بكدمات في الساقين والذراعين ونزيف من الأنف، وتبين أن الطفلين كانا في طريقهما إلى المدرسة مستقلين «توك توك»، إلا أن قائد سيارة ملاكي صدم «التوك توك»، ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر.

ضبط الطالب المتسبب في الحادث

وتمكنت الشرطة من ضبط «محمد م. ع»، 17 عاما، طالب في الصف الثالث الثانوي، المتسبب في الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر رقم «8276 / 2022» جنح مركز مشتول السوق، ومحضر آخر خاص بتقرير من مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق ويحمل رقم «5 / 601 ح» نقطة مستشفى الأحرار لسنة 2022.

وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وقررت حبس المتهم 4 أيام وتم عرضه على قاضي المعارضات بمحكمة مشتول السوق، وتقرر تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، ثم تجديد 15 يوما أخرى، وعند عرضه على المحكمة اليومـ تقرر تجديد حبسه للمرة الثالثة.

العقوبة القانونية

من جانبها، قالت منى عبد السلام، محامية، إن المادة 238 من قانون العقوبات نصت على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب في قتل شخص خطأ نتيجة إهماله، وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات في حالة خطأ الجاني بشكل جسيم أو كان متعاطيًا مواد مخدرة.

وتابعت أنه وفقا لذات المادة، إذا تسبب الحادث في وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات في حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.