حبس 3 متهمين في واقعة العثور على جثة طالب بمياه ترعة الحسينية بالشرقية

قررت الأجهزة الأمنية بالشرقية، حبس 3 شباب أبناء عم، 4 أيام على ذمة التحقيق في واقعة وفاة الطالب الذي عثر على جثته طافية أعلى مياه ترعة في دائرة مركز الحسينية، بسبب خلافات بينهم، إثر ابتزاز المتوفى لطالبة قربيتهم بصور لها.

بلاغ بالعثور على جثة طالب

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مركز شرطة الحسينية يفيد تلقي المركز بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب طافية أعلى مياه ترعة مشروع سعود بدائرة المركز.

على الفور انتقلت قوة من شرطة الحسينية لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن الجثة لشاب يدعى «حسني. م. أ»، 22 سنة، طالب في كلية شريعة وقانون بجامعة الأزهر بالزقازيق، ومقيم بقرية أبو عمرو بمركز الحسينية.

خلافات بسبب ابتزاز طالبة بصور لها

وتبين من التحريات الأولية وجود خلافات بين المتوفي وآخرين بسبب ابتزازه لطالبة بالثانوية تربطهم بها صلة قرابة، حيث حصل الشاب المتوفى على صور خاصة بها لارتباطهما بعلاقة عاطفية ثم ابتزهاها بالصور، ووجه والد الشاب المتوفى اتهاما للشباب الثلاثة بقتل ابنه.

القبض على 3 أشخاص مشتبه فيهم

وتبين أن 3 من أبناء عم الفتاة التقوا بالمجني عليه قبل وفاته، وأخذوا هاتفه لضمان عدم ابتزاز الفتاة مرة أخرى، ورصدت كاميرات المراقبة لقاء المشتبه فيهم قبل أن يغادروا ويتركوه بمفرده.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليهم وتم إحالتهم إلى جهات الاختصاص لمباشرة التحقيقات، وطلبت سرعة تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وما إذا كانت جنائية أو طبيعية بسبب الغرق، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.