«تحت تهديد السلاح» يتصدر إيرادات دور العرض بـ4 ملايين و863 ألف جنيه

احتل فيلم «تحت تهديد السلاح»، والذي يلعب بطولته حسن الرداد، المركز الأول في قائمة الأفلام المنافسة الأخرى بدور العرض السينمائي.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم «تحت تهديد السلاح» اقترب من تحقيق 4 ملايين و863 ألف جنيه، وجاء في المرتبة الأولي متفوقاً على 6 أفلام أخرى تتنافس بدور العرض.

أحداث فيلم «تحت تهديد السلاح»

وتدور قصة فيلم «تحت تهديد السلاح»، في إطار من الأكشن والإثارة، وتبدأ بجريمة قتل حدثت بالفعل، إذ يبحث رجل عن حبيبته السابقة، فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.

وتصدر الفيلم المرتبة الأولى منذ طرحه بدور العرض، منذ أسابيع، خاصة أن قصة الفيلم تدور في إطار تشويقي اجتماعي من تأليف أيمن بهجت قمر .

أبطال فيلم «تحت تهديد السلاح»

فيلم «تحت تهديد السلاح» من بطولة حسن الرداد، ومي عمر، وشيرين رضا، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وعباس أبو الحسن، وهلا السعيد، وجوري بكر، وأحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.