تفاصيل مصرع نقاش في حادث بالغربية.. كان ينتظر مولوده الأول الشهر القادم

«عمره ما رفع صوته على حد»، بهذه الكلمات تحدث عباس أحمد، أهالي قرية العامرية بمركز المحلة الكبرى، واصفا جاره في القرية إبراهيم شطا، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة إثر تعرضه لحادث سير أثناء عودته من عمله.

«إبراهيم» فقد حياته في حادث

وأضاف «أحمد»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن خبر وفاة الشاب نزل مثل الصاعقة على رؤوس الأهالي، لأنه يتمتع بسيرة حسنة وسمعة طيبة وسط أهالي القرية الذين تفاجاؤا بخبر وفاته أمس، حال استقلاله دراجة نارية «موتوسيكل» متجها إلى منزله بعد الانتهاء من عمله، حيث صدمته سيارة مسرعة على طريق «الأبشيط - السجاعية»، وبالقرب من مدخل قرية العامرية مسقط رأسه.

وقال محمود أبو العزم، أحد أهالي القرية، لـ«الوطن»، إن الشاب المتوفى يبلغ من العمر 30 عاماً، ويعمل نقاشا، وتزوج منذ عام، وكان ينتظر مولوده الأول الشهر القادم.

تشيع جثمان المتوفى

وشيع العشرات من أهالي قرية العامرية بمدينة المحلة الكبرى، جثمان شاب المتوفي، إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه بعد الانتهاء من إجراءات تصريح الدفن، وصلاة الجنازة عليه بالمسجد الكبير، وسط حالة من الحزن الشديد على الأهالي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة بعد أن تلقت غرفة عمليات الإسعاف بمدينة المحلة الكبرى إخطارا يفيد بمصرع شاب في العقد الثالث من العمر، إثر تعرضه لحادث تصادم بالقرب من قرية العامرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وقررت تسليم الجثمان إلى ذويه، والتصريح بدفن الجثة.