حبس المتهم بقتل سائق «توك توك» لخلافات مالية في روض الفرج

قررت جهات التحقيق حبس المتهم بقتل شخص بواسطة سلاح أبيض في منطقة روض الفرج 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت إليه تهمة القتل العمد، وطالبت بعرضه على الطب الشرعي لبيان وجود كحوليات أو مواد مخدرة بالجسم، مع سرعة إجراء التحريات في الواقعة.

مصرع سائق «توك توك»

وورد بلاغ لقسم شرطة روض الفرج بوصول سائق مركبة «توك توك» جثة هامدة، نتيجة إصابته بجروح متفرقة بالجسم.

وعقب تقنين الاجراءات وسرعة التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وسائق مركبة «توك توك»، نتيجة خلافات مالية تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها المتهم على المجني عليه بواسطة سلاح أبيض «مطواة»، وأحدث عدة إصابات أدت إلى وفاته ولاذ بالفرار.

ضبط المتهم والتحفظ على سلاح الجريمة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته سلاح الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم التحفظ على السلاح، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

عقوبة القتل العمد

وحول العقوبة المتوقعة، قال المحامي بالنقض أشرف ناجي، إن قانون العقوبات المصري، وفقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ينص على أن «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».