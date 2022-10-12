«الثقافة» تجهز لافتتاح قصر روض الفرج.. والوزيرة تتابع أعمال التطوير

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، صباح اليوم، أعمال صيانة وتطوير قصر ثقافة روض الفرج، تمهيدًا لافتتاحه، وصاحبها في الجولة التفقدية الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من قيادات الهيئة.

قصر روض الفرج، من القصور التي تخدم المنطقة الشمالية التي تقع بها منطقتي روض الفرج وشبرا مصر، تبلغ مساحة القصر 10 آلاف متر مربع، ويتضمن المبنى الإداري، قاعة نادى تكنولوجيا المعلومات، قاعة لأنشطة المرأة، مرسما للفنون التشكيلية، قاعة معارض، قاعة متعددة الأنشطة، مكتبة عامة، مكتبة للطفل.

كما جرى تطوير وتوسعة مسرح القصر، ليتسع لحوالي 330 مقعدا، واستحداث مسرح للطفل يتسع لحوالي 150 مقعداً.