ناقد رياضي مغربي لـ«القاهرة الإخبارية»: منتخبنا عليه الحذر من نظيره البلجيكي

قال الناقد الرياضي يحياوي يونس من الرباط، إنّه على المنتخب المغربي الحذر من نظيره البلجيكي ضمن منافسات كأس العالم، لافتًا إلى أن الفريق استعدّ بشكل جيد للمباراة، وشهد المران مشاركة جميع العناصر بما فيها نصير مزراوي ظهير بايرن ميونخ الألماني الذي تعرض للإصابة منذ أيام قليلة.

المنتخب المغربي يمتلك جميع الأدوات والأسلحة والمجازفة مطلوبة

وأضاف يحياوي، خلال مداخلة هاتفية مع النشرة المغاربية، من تقديم الإعلامية فيروز مكي، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «المنتخب المغربي يمتلك جميع الأدوات والأسلحة والمجازفة مطلوبة، قدمنا مباراة جيدة ضد كرواتيا، ويجب علينا أن نحترم منتخب بلجيكا، لأنه فريق قوي للغاية».

البروفة الأخيرة لمنتخب بلجيكا قبل خوض غمار منافسات كأس العالم

وتابع الناقد الرياضي: «البروفة الأخيرة لمنتخب بلجيكا قبل خوض غمار منافسات كأس العالم أعطت درسا لمدرب المنتخب المغربي عن طريقته في اللعب، وذلك في مباراة منتخب مصر التي انتهت بخسارته بهدفين لهدف».

مدرب المنتخب المغربي لديه أسلحة كثيرة ولديه لاعبين كبار

وأردف الناقد الرياضي المغربي: «مدرب المنتخب المغربي لديه أسلحة كثيرة ولديه لاعبين كبار يمكنهم استغلال الفرص وتسجيل الأهداف، ويجب توخي الحذر من قوة مهاجمي الفريق البلجيكي، ويجب أن نغلق المساحات على إيدين هازارد ولوكاكو ودي بروين وأن نجيد التحولات الهجومية».