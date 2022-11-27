تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وبلجيكا في كأس العالم اليوم

تترقب الجماهير المصرية والعربية اليوم، مباراة المنتخب المغربي اليوم، أمام منتخب بلجيكا، حيث يسعى «أسود الأطلسي» لتحقيق الفوز على بلجيكا، للمنافسة على التأهل لدور الـ16، حيث لا تمتلك سوى نقطة واحدة من تعادلها دون أهداف في المباراة الماضية أمام منتخب كرواتيا، ضمن لقاءات المجموعة السادسة من منافسات مونديال قطر 2022، وبتحقيق الفوز اليوم يصبح بحوزتها 4 نقاط.

ويسعى منتخب بلجيكا لانتزاع فوزه الثاني اليوم ليضمن 6 نقاط، ويصبح أول المتأهلين لدور الـ16 من منافسات كأس العالم، لذا زادت عمليات البحث منذ صباح اليوم عن تردد القنوات الناقلة لمبارة المغرب وبلجيكا في كأس العالم.

تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وبلجيكا

تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وبلجيكا في كأس العالم 2022 هي الأكثر رواجًا عبر محركات البحث المختلفة من جانب الجماهير العربية والمصرية، لمشاهدة لقاء المنتخب المغربي أمام نظيره البلجيكي، والمقرر إقامتها اليوم في كأس العالم 2022.

ونقدم في السطور التالية تردد القنوات الناقلة للمباراة، وتتضمن ترددات قناتي بين سبورت المفتوحة، وتردد قناة الكأس القطرية، حيث أعلنت إدارة شبكة بين سبورت في وقت سابق، أنّ مبارات المنتخبات العربية المتنافسة في كاس العالم 2022، ستذاع على القنوات المفتوحة في تمام الساعة الثالثة عصرا.

تردد قناة bein sport المفتوحة

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11054.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الكأس القطرية

القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11919.

- معدل الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.