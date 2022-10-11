شيرين: اتعلمت من شادية وسعاد حسني وعبدالحليم.. وأرعى مطربا جديدا اسمه «دودي»

تحدثت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن نشأتها الفنية «اتعلمت من شادية وسعاد حسني وأحمد زكي وعبدالحليم حافظ ووردة ونجاة وفايزة وفريد الأطرش»، مبدية احترامها لهؤلاء النجوم «أنا بحترم كل الناس دي واتعلمت منهم كلهم حاجات وأبويا هو اللي أسسني وعلمني مين حورية حسن وسعد عبدالوهاب ومين شكوكو لأنه كان بيحب أغنية خليكوا شاهدين يا بهايم على ظلم البني آدمين».

دودي صوته حلو قوي

وأوضحت شيرين عبدالوهاب خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «DMC» أنها ترعى بعض الأصوات، لافتة إلى أنها ترعى مطربا جديدا يُدعى «دودي»، مضيفة «فيه ناس مش معروفة لسه وفيه أصوات حلوة وفيه صوت احنا بنحضره وبندلعه بنقوله يا دودي وصوته حلو قوي وبحاول أشاركه أعرفه مين هو تراثه لأن الشباب الجديد ميعرفش إيه تراث بلدنا»، مؤكدة أن هذا الشاب سيكون عندليب مصر «دودي هيكون عندليب جديد في مصر».

وكشفت شيرين عبدالوهاب عن إعجابها ببعض الأصوات الجديدة مضيفة «الولد اللي غنى الغزالة رايقة صوته جميل جدا».