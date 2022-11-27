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«المركزي»: 11.4 مليار دولار حجم صادرات مصر في 3 شهور خلال 2022

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محمد الدعدع
03:16 م | الأحد 27 نوفمبر 2022
الصادرات المصرية

الصادرات المصرية

صدرت مصر بما مجموعه 11.436 مليار دولار خلال الربع الرابع «أبريل – يونيو 2022»، من العام المالي الحالي، بحسب ما كشفته بيانات البنك المركزي المصري الشهرية، مشيرةً إلى أن بيانات الربع الثالث كانت 11.779 مليار دولار، والربع الثاني 11.837 مليار دولار، في حين كان الربع الأول «يوليو – سبتمبر 2021» كان الأقل في الحصيلة بـ8.852 مليار دولار.

الاتحاد الأوروبي أكثر من الدول العربية

وكشفت بيانات «المركزي» أن الاتحاد الأوروبي جاء في صدارة الدول والأقاليم المستوردة من مصر، بإجمالي 3.9 مليار دولار، بينما جاءت الدول العربية في المرتبة الثانية بـ1.864 مليار دولار، ثم الدول الآسيوية بـ1.859.9 مليار دولار، ثم الدول الأوروبية في غير الاتحاد الأوروبي بـ1.4 مليار دولار.

الولايات المتحدة الأمريكية في مركز متقدم

جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في ترتيب متقدم على قائمة الوجهات التصديرية لمصر، بإجمالي صادرات 993 مليون دولار، والدول الأقريقية بـ234.5 مليون دولار، و966 ملايين دولار لعدد آخر من الدول لم يحددها التقرير، في حين استحوذت روسيا على 199.6 مليون دولار من الصادرات المصرية، وجاءت أستراليا الأقل استيراداً بـ10.8 ملايين دولار.

بحسب تقرير البنك المركزي المصري، كان الربع المالي الأخير من العام الماضي «أبريل – يونيو 2022» أكثر من مثيله من العام المالي السابق له «أبريل – مايو 2021»، حيث سجل الأول إجمالي صادرات بـ11.436 مليار دولار، من 8.852 مليار دولار للثاني.

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.