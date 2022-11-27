«الداخلية» تكرم المتفوقين دراسيا من أبناء شهداء الشرطة 

نظمت وزارة الداخلية الاحتفال السنوي لتكريم أبناء الشهداء المتفوقين دراسياً بمختلف المراحل الدراسية في العام الدراسى المنصرم، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة وحرصها الدائم على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لأسر شهداء الشرطة.

تسليم المتوفوقين دراسيا كؤوس وشهادات تقدير

وبحسب بيان لوزارة الداخلية، نظم قطاع الإعلام والعلاقات العامة احتفالية لتكريم أبناء الشهداء المتفوقين دراسياً في العام الدراسي المنصرم، بدار مراسم الشرطة بالجزيرة، حيث تم تسليمهم شهادات تقدير وكؤوس التفوق الدراسي للأول فى كل مرحلة تعليمية، وذلك حضور عدد من قيادات الوزارة وعدد من الفنانين والإعلاميين والرياضيين.

ونُقل خلال الاحتفالية تحيات وتقدير محمود توفيق وزير الداخلية، وجميع أعضاء هيئة الشرطة، وتقديم أخلص معاني التقدير والاعتزاز لجميع أسر وأبناء شهدائنا الأبطال من رجال الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم لتتواصل ملحمة العطاء فى سبيل رفعة الوطن وأمن المواطن.

وكان لتلك الاحتفاليات بالغ الأثر في نفوس أسر وأبناء الشهداء، والذين أعربوا عن فخرهم واعتزازهم بذلك التكريم الذى يُعد امتدادا لتكريم آبائهم، وتوجهوا بخالص الشكر للوزارة لدعمهم المستمر لهم، مؤكدين اهتمام الوزارة الكامل بأسر أبنائها الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لأمن وإستقرار الوطن.