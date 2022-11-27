هل يمكن إعادة طرح شهادة الـ18% مرة أخرى؟.. خبير يوضح

يتساءل عدد كبير من الأشخاص عما إذا كانت البنوك المصرية سترفع أسعار العائد على الشهادات وطرح شهادات جديدة بسعر أكبر من الحالية التي تقدر بـ 17.25%.

ولم يستبعد الكثير من الأشخاص فكرة عودة شهادات الـ18%، حيث إنه من المحتمل عودتها بعدما تم إلغاؤها في مايو الماضي، حيث تُعد خطوة مهمة لاجتذاب الدولار والاستثمار الأجنبي.

وقال الدكتور أحمد معطي الخبير الاقتصادي وأوراق المال، إن الفترة الحالية تشهد الكثير من الضبابية، خاصة وأن البيانات غير واضحة بشكل دقيق.

وأضاف معطي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن البيانات الاقتصادية المحلية تشير إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة في مصر وطرح شهادات جديدة بعائد أعلى لزيادة القدرة على سحب السيولة من السوق المحلية، خاصة وأن هناك ارتفاعا في نسبة التضخم محليا وعالميا.

وأشار إلى أنه بالرغم من زيادة التضخم، إلا أن هناك بيانات عالمية تشير إلى وجود مؤشرات جيدة لعودة السوق إلى طبيعتها، خاصة عقب الأحداث التي أثرت عليه اقتصاديا بشكل كبير من انتشار فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

ولفت إلى أن الفترة الحالية تشهد الكثير من البيانات التي يتم العمل عليها لدراسة السوق في ظل التذبذب الحالي.

أقدمت البنوك الحكومية الثلاثة على طرح شهادات استثمار بعائد قيمته 17.25% هو الأعلى في السوق المصرفية المصرية، وذلك عقب قرار البنك المركزي برفع الفائدة بنسبة 2% على الإيداع والإقراض، وهو الأمر الذي فسرته البنوك والخبراء المصرفيون بأنه ضروري للحفاظ على قيمة الجنيه في مواجهة التضخم الذي يواصل الارتفاع.