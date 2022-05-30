عاجل.. بنكا الأهلي ومصر يوقفان شهادات الـ 18%

أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر وقف إصدار شهادة الـ18% بعد أن حققت المستهدف منها بمبلغ حوالى 750 مليار جنيه لدى البنكين مجتمعين.

زيادة سعر عائد شهادة الثلاث سنوات

وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري قرر مجلس إدارة البنك زيادة سعر عائد شهادة الثلاث سنوات عند التجديد أو الشراء اعتبارا من غد الثلاثاء لتصبح بعائد سنوي 14%؜ بدلا من 11%؜ ويصرف العائد شهريا.

وبنفس الوتيرة أعلن مجلس إدارة بنك مصر زيادة سعر عائد شهادة الثلاث سنوات عند التجديد أو الشراء اعتبارا من بدء يوم عمل غدا الثلاثاء لتصبح بعائد سنوي 14%؜ بدلا من 11%؜ ويصرف العائد شهريا.

750 مليار جنيه حصيلة شهادات الـ 18%

وجمع البنكان الوطنييان منذ طرح الشهادة في 22 مارس الماضي وحتى اليوم نحو 750 مليار جنيه تتوزع بين 515 مليار جنيه للبنك الأهلي المصري و240 لبنك مصر بعدما قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 1% في 21 مارس الماضي قبل أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 2% أخرى في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس الموافق لـ 19 مايو الحالي.