توقعات بزيادة أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي

يترقب الجميع اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بشأن تقييم تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد، والذي يعقبه توقعات بزيادة سعر الفائدة.

توقع بزيادة أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي

وبحسب تقارير أجنبية، التحريك سيكون بكميات طفيفة في أسعار الفائدة من خلال الاحتياطي الفيدرالي الذي يحاول السيطرة على التضخم الحادث في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يعد الأعلى من عقود بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وكذلك التأثيرات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وتشير التوقعات إلى أن الزيادة في نسبة الفائدة ستكون بنسبة 0.5 نقطة مئوية في ديسمبر بعد 4 زيادات منذ بداية العام وصلت إلى 0.75 نقطة مئوية.

ماذا قال بيان الاحتياطي الأمريكي عن زيادة أسعار الفائدة ؟

أصدر البنك الفيدرالي محضرا للاجتماع جاء فيه: «أغلبية كبيرة من المشاركين رأت أن تباطؤ وتيرة الزيادة سيكون مناسبًا في القريب العاجل، وكانت فترات التأخر والحجم غير المؤكدة المرتبطة بتأثيرات إجراءات السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم من بين الأسباب التي تم الاستشهاد بها فيما يتعلق بأهمية هذا التقييم».

إلى أين وصل التضخم في ظل زيادة أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي ؟

كشفت بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية أن مؤشرات نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفعت بنسبة 5.1% بزيادة 0.2 نقطة مئوية في أغسطس وهذه أعلى قراءة منذ مارس الماضي.

وكان رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، خرج في تصريحات نوفمبر الحالي قال في مؤتمر صحفي، إن هناك استهداف لوصول سعر الفائدة إلى 4.75% بعد أن كانت 4.5%، ولكن لم يستبعد أن تصل الفائدة إلى 5% في توقع عالي للسعر .