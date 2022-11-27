الاستعلام عن فاتورة المياه شهر نوفمبر 2022.. خطوات بسيطة

خصص الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رابطا إلكترونيا يمكن المواطنين من خلاله الاستعلام عن فاتورة المياه شهر نوفمبر 2022 بسهولة ويسر، فضلاً عن إمكانية سداد قيمة الفاتورة أونلاين.

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه شهر نوفمبر 2022

ويمكن للراغبين في الاستعلام عن فاتورة المياه شهر نوفمبر 2022 معرفة قيمة الفاتورة المستحقة الدفع من خلال التالي:

الدخول على رابط الشركة من هنــــــــا.

فور دخول الصفحة اضغط على خ«دماتنا».

اختيار شركة مياه الشرب والصرف الصحي التابع لها الشخص.

إدخال رقم الدفع الإلكتروني المدون إلى أي فاتورة قديمة.

اضغط على «التالي»، وستظهر قيمة الفواتير.

ويمكن دفع الفواتير إلكترونياً أو من خلال خدمات التحصيل الإلكتروني.

سداد فواتير المياه نوفمبر 2022

وتتيح الشركة إمكانية سداد فواتير المياه لشهر نوفمبر 2022 بصورة إلكترونية من خلال الموقع، عبر اختيار تسديد فاتورة المياه إلكترونياً من خلال الخطوات التالية:

الضغط على السداد الآن.

إدخال البريد الإلكتروني.

إدخال رقم الهاتف المحمول.

الضغط على «استمرار».

اختيار الطرق المناسبة للسداد من خلال بطاقة الائتمان.

إدخال بيانات بطاقة الائتمان والضغط على «الدفع»، وسيتم تأكيد سداد الفاتورة.

احسب فاتورتك لشهر نوفمبر 2022

ويضم موقع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، خدمة «احسب فاتورتك»، والتي يتمكن العميل من خلالها حساب ومعرفة فاتورة المياه الخاصة به خلال الشهر المُقبل، من خلال إدخال قيم قراءات العداد على مدار الشهور المُنصرمة، وحساب متوسط الاستهلاك.

إدخال قراءة عداد مياه الشرب

وتأتي خدمة إدخال قراءة العداد ضمن أحد أهم خدمات رابط شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث يتيح للمستهلك إدخال قراءة العداد بدءًا من يوم 1 وحتى يوم 15 من كل شهر، وذلك لضمان إدخال القراءات الشهرية بصورة صحيحة.