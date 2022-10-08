خطوات الاستعلام وسداد فاتورة المياه إلكترونيا بالإسكندرية وباقي المحافظات

أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي إمكانية الاستعلام وسداد فاتورة المياه لعام 2022، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى.

وتستعرض «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها خطوات سداد فاتورة المياه بالإسكندرية في السطور التالية:

خطوات سداد فاتورة المياه بالإسكندرية إلكترونيا

- الدخول على موقع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية.

- اختيار زر الخدمات الإلكترونية ثم اختيار زر «ادفع فاتورتك»

- إدخال البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول والضغط على زر «استمرار»

- اختيار نوع الخدمة وتحديداً «مياه الإسكندرية».

- إدخال «رقم الدفع الإلكترونى المدون على فاتورة المياه» في الخانة المخصصة له.

- اختيار زر «التالي» واختيار الطرق المناسبة للسداد.

الاستعلام عن فاتورة المياه 2022 إلكترونياً

- الدخول على موقع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

- اختيار زر «احسب فاتورتك بنفسك».

- ملء بعض البيانات وتشمل «المحافظة، ونوع النشاط، والقراءة الحالية، والقراءة السابقة، وعدد الوحدات، وحالة الصرف الصحي».

- اختيار زر «عرض الفاتورة».

خطوات سداد فاتورة المياه إلكترونيا

- الدخول على موقع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

- اختيار «نوع الخدمة».

- إدخال رقم الدفع الإلكتروني المدون على فاتورة المياه والضغط على «التالي».

- اختيار الطريقة المناسبة للسداد.

كيفية إدخال العميل متوسط حال عدم وجود قراءة سابقة

وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن القيم الورادة بالنموذج لا تشمل أي أقساط أو مديونية أو دمغات، وأن القيم المحسوبة هي قيم تقريبية تعتمد على صحة البيانات المسجلة، وأنه في حال حساب العميل على متوسط وعدم وجود قراءة سابقة وحالية يجب عليه إدخال كمية المتوسط في خانة القراءة الحالية فقط.