رابط الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر نوفمبر 2022.. وطريقة السداد

تتيح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي عبر الانترنت رابط الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر نوفمبر 2022 وسداد قيمتها أونلاين، توفيرًا للوقت الذي يحتاجه المستخدم للذهاب إلى فرع الشركة للاستعلام عن الفاتورة ودفعها.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها رابط الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر نوفمبر 2022 وخطوات سداد الفاتورة في السطور التالية:

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر نوفمبر 2022

ويمكن لمستخدمين الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر نوفمبر 2022، عبر الموقع الرسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ويمكن الدخول عليه بشكل مباشر من هنـــا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه الكترونيًا

بعد الدخول على موقع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، واختيار خدماتنا سيكون عليك اتباع الخطوات الآتية:

- اختيار شركة لمياه والصرف الصحي التابع لها المستخدم مثل «سوهاج، القاهرة، الجيزة الإسكندرية».

- إدخال رقم الدفع الالكتروني المدون على فاتورة المياه.

- الضغط على التالي.

لتظهر بعدها قيمة الفواتير، والتي يمكن دفعها إلكترونيًا أو من خلال خدمات التحصيل الالكتروني المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

خطوات سداد فاتورة المياه إلكترونيا

ولتسديد فاتورة المياه الكترونيًا، سيكون عليك الضغط على السداد الآن، وسيطلب منك إدخال البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول والضغط على زر «استمرار»

- واختيار الطرق المناسبة للسداد، سواء عن طريق بطاقة الائتمان.

- قم بادخال البيانات المطلوبة والضغط على الدفع، وبهذا تكون قد قمت بسداد قيمة فاتورة المياه.

وتقدم الشركة أيضا خدمة «احسب فاتورتك»، والتي يمكن من خلالها توقع قيمة الفاتورة المياه القادمة، نتيجة ادخال قيم قراءة العداد الشهور الماضية، كما يمكن إضافة صورة قراءة العداد من يوم 1 إلى 15 شهريًا، وذلك لجميع الشركات التابعة للشركة القابضة، وذلك عبر موقعها عبر الانترنت.