توصيات زراعية لمراحل ري القمح.. اعرف التفاصيل

تعتبر العمليات الزراعية التي تتم على محصول القمح العامل الأساسي في تحقيق إنتاجية مرتفعة، حيث تستعد الحكومة لتحفيز المزارعين لزراعة ما يقرب من 3 ملايين و800 ألف فدان بالقمح، لسد العجز في الإنتاج، وذلك بإعلان السعر الاسترشادي لأردب القمح بواقع 1000 جنيه للأردب لمحصول العام الحالي 2022/2023.

العمليات الزراعية

وأعلنت الحملة القومية للقمح عن عدد من العمليات الزراعية من خلال معهد بحوث المحاصيل ومن بين تلك العمليات الري الذي يعتبر من العمليات الهامة في الحصول على محصول مرتفع من القمح، حيث يحتاج القمح لحوالي 4 إلى 5 ريات في الوجه البحري بالإضافة إلي رية الزراعة، مؤكدة أنه يجب العناية ومراعاة الدقة والعناية في رية الزراعة لأن الزيادة تؤدي إلى ما يعرف بين المزارعين لتفقيع الحبوب ونقصان المياه يؤدى إلى تحميصها، وبالتالي انخفاض نسبة الإنبات.

فترة تكوين الحبوب

وأشارت إلى أن الري يكون بعد ذلك على الحامي وتعطى رية المحاياة (التشتية) بعد حوالي 21 يوماً من الزراعة، ويجب ألا تتأخر رية المحاياة عن 25 يوما إلا في حالة سقوط الأمطار الغزيرة ويوالى الري بعد ذلك كل 25 يوماً ويجب عدم تعطيش النباتات خاصة أثناء فترات التفريع وطرد السنابل، وكذلك أثناء فترة تكوين الحبوب مع مراعاة عدم الري أثناء هبوب الرياح حتى لا تتعرض النباتات للرقاد.

أما التسميد فمن المرغوب فيه إضافة الأسمدة العضوية حيث تؤدي إلى تحسين خواص التربة الطبيعية بشرط أن يكون السماد العضوي أو البلدي قديماً ومتحللاً ومن مصدر موثوق به لضمان خلوه من بذور الحشائش والنيماتودا ويرقات الحشرات وجراثيم الأمراض التي يمكن أن تنتقل للنبات عن طريق التربة، ويضاف السماد العضوي بمعدل 20 مترا مكعبا للفدان (200 غبيط) وعند إضافة السماد البلدي يخفض معدل السماد النيتروجيني الكيماوي بمعدل 15 كيلو جرام نيتروجين للفدان.

وبدأت زراعة القمح منتصف الجاري وتستمر حتى نهاية الشهر في محافظات الوجه القبلي والبحري.