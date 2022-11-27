البورصة تربح 14.7 مليار جنيه في ختام أولى جلسات الأسبوع

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، على نشاط وارتفاعات جماعية، حيث أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30، مرتفعا 1.8% مسجلا مستوى إغلاق عند 13009.48 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ مارس 2020، وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة المصرية نحو 14.7 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 855.941 مليار جنيه، مقارنة مع 841.239 مليار جنيه في الجلسة السابقة.

نشاط المؤشر الرئيسي

وقال حسام عيد، خبير أسواق مال، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 نجح في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي 13000، الذي فقده في مارس 2020، بدعم من استمرار الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم القيادية، واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو الشراء.

استعادة مستوى المقاومة 13200

وأضاف عيد لـ«الوطن»، أنّ استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 13000 نقطة، قد يدفعه إلى اختبار واستعادة مستوى المقاومة 13200 نقطة، مدعوما باستمرار نشاط الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية، أما حال عدم نجاح المؤشر الرئيسي في الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي وظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى 13000 نقطة، قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الثاني وهو 12800 نقطة.

مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، EGX70، قال عيد إنّه نجح في الإغلاق على صعود، بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة، رغم اتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع.

ويتوقع عيد، أن يتجه المؤشر بهذا الأداء لاستهداف مستوى المقاومة الثاني وهو 2660 نقطة، وحال عدم نجاح المؤشر السبعيني في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 2500 نقطة.