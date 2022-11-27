عضو «صحة الشيوخ»: قرار حظر حقن المرضى بالصيدليات يحمي المواطن والصيدلي

قال الدكتور محمد صلاح البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن قرار نقابة الصيادلة بمنع حقن المرضى داخل الصيدليات يحمي المواطن والصيدلي.

حظر حقن المرضى داخل الصيدليات

وأوضح الدكتور محمد البدري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الصيدلي ليس منوطا بتشخيص حالة المريض وتحديد بروتوكول العلاج له: «وفقا للقانون المختص المنوط به تشخيص حالة المريض هو الدكتور البشري، ويقتصر دور الصيدلي على تحديد بروتوكول العلاج اللازم لحالته الصحية دون أي تدخل منه في تشخيص الحالة المريض».

الحماية من التشخيصات العشوائية

وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ: «قرار منع حقن المرضى داخل الصيدليات يحمي المواطن من التشخيصات العشوائية التي يقوم بها بعض العاملين بالصيدليات بحق المرضى، كما يحمي أصحاب الصيدليات من الوقوع تحت طائلة القانون».

وأصدرت نقابة الصيادلة، في وقت سابق اليوم، بيانا، يحظر حقن المرضى داخل الصيدليات، وذلك في إطار المحافظة على السلامة العامة للمواطنين وحماية الصيادلة وأصحاب الصيدليات من الوقوع تحت طائلة القانون.