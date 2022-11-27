بدء العمل بالعيادات المسائية في مستشفى الأطفال الجامعي بأسيوط الخميس المقبل

أعلن الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب بجامعة أسيوط، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن الخميس المقبل، يبدأ العمل بالفترة المسائية في العيادة التخصصية المميزة في مستشفى الأطفال الجامعي وذلك تحت رعاية الدكتورعماد الدالي رئيس قسم طب الأطفال والدكتورمحمد أمير فتحى مدير مستشفى الأطفال الجامعي وإشراف الدكتورة أزهار عربي عمار مدير العيادات التخصصية.

منظومة العيادات المسائية

وأوضح عميد طب أسيوط في بيان، أن العمل بمنظومة العيادات المسائية يأتي في إطار التوسع الدائم في الخدمات الطبية والتيسير على المرضى، مشيرًا إلى تحسين جودة الخدمات للجمهور في مختلف المستشفيات الجامعية.

وأكد الدكتور علاء عطية، أن تفعيل نظام العيادات المسائية بالمستشفيات في القطاعات المختلفة يأتي تلبية لاحتياجات المواطنين بتوفير الخدمات الطبية بشكل متكامل ليل نهار وتخفيف الضغوط علي الفترات الصباحية.

الحد من الزحام بالفترة الصباحية

وأضاف الدكتورعماد الدالي، أن تشغيل العيادات المسائية سيعمل على الحد من الزحام في الفترات الصباحية بالعيادات الخارجية.

وقال الدكتور محمد أمير فتحى عن بدء تشغيل العيادة المسائية التخصصية المميزة في مستشفى الأطفال الجامعي بدءا من يوم الخميس 1 ديسمير في الفترة من الثانية مساءاً وحتى الثامنة مساءاً ويتم الكشف بنفس مكان العيادات الصباحية وبأسعار زهيدة، وذلك لتفادى التكدس بين المرضي وخدمة أكبر عدد من المرضى لفترة أكبر.