مستشار الرئيس يتوقع ارتفاع إصابات كورونا في مصر خلال الشتاء بسبب تغير درجات الحرارة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» لا تزال موجودة في مصر وكل بلدان العالم في الفترة الحالية طالما منظمة الصحة العالمية لم تعلن بعد أن فيروس كورونا قد انتهى من العالم، مطمئنًا المواطنين في الوقت ذاته بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر لا تزال منخفضة.

فيروس كورونا لا يزال موجودا

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، أنه يتوقع ارتفاع الإصابات بكورونا في مصر خلال فصل الشتاء؛ كون فترة تغير الفصول لا يستطيع الجهاز التنفسي التأقلم مع التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة، فضلًا عن أن التغير الحاد في درجات الحرارة يؤثر بشكل سلبي في الجهاز التنفسي، ومن ثم يتعرض المواطن للإصابة بالأمراض الفيروسية التنفسية، مثل المخلوي التنفسي، والفيروس الغددي، وفيروس كورونا، ومنها الإنفلونزا أيضا.

أداء متميز في السيطرة على كورونا

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الدولة المصرية كان لها أداء متميز في السيطرة على فيروس كورونا، لكن لا نستطيع الانتهاء من الجائحة، فالعالم مفتوح وهناك ملايين من البشر يتحركون في الوقت الحالي، وبالتالي يمكن حدوث أي شيء، ولا أحد يتمنى زيادة الحالات، فضلا عن أنه يوجد رصد من الدولة المصرية لكافة الفيروسات المنتشرة والإصابات ونوع الإنفلونزا الأكثر انتشارا بين المواطنين.