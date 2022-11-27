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أستاذ تمويل لـ قناة الحياة: مرونة سعر الصرف انعكست إيجابيا على الشركات والبنوك

كتب:

شريف سليمان
07:41 م | الأحد 27 نوفمبر 2022
الحياة

الحياة

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إنّ تطبيق المرونة في سعر الصرف شكل ضغوطا على بعض الشركات، لكنها أفرزت أمورا إيجابية كثيرة على بعض المراكز المالية للعديد من الشركات والبنوك، وبالتالي انعكس إيجابا عليها.

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»: «بخصوص ما أعلنته الحكومة فيما يتعلق بإدخال قطاع جديد لسوق المال المصري، فإن هذا الأمر كنا نحتاجه بشدة، وذلك فيما يتعلق بطرح عدد من الشركات الحكومية أو الشركات التابعة للقوات المسلحة، وبالتالي فإن هذه الشركات جيدة ومؤشراتها المالية مربحة، وهناك بضائع جديدة ستجذب رؤوس أموال جديدة، وهو ما انعكس إيجابا على درجة التفاؤل».

وتابع أن هناك درجة أعلى من التفاؤل فيما يخص المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، مشددًا على أن تحرير سعر الصرف جعل الأسهم المصرية رخيصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، وهو ما جعلهم يقبلون على شراء بضاعة ذات سعر جيد في السوق المصرية.

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