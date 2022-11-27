إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بسوهاج

شهدت دائرة مركز أخميم شرقي محافظة سوهاج إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي، كانوا يستقلونها داخل مياه ترعة الكولا دائرة مركز أخميم شرقي محافظة سوهاج، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي، داخل مياه ترعة الكولا ووجود مصابين.

على الفور انتقل مأمور وضباط المباحث إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص، إصابة كلٍ من «حذيفة خالد عبد العزيز 25 عامًا، يقيم ناحية نجع البراهمة، مُصاب بنزيف في البطن، وكسر في العمود الفقري، ومحمود عبد الناصر احمد 16 عامًا، مصاب بكدمات متفرقة، واحمد عبد الناصر احمد 16 عامًا، يقيم ناحية العيساوية شرق، مُصاب بجرح في الكتف الأيمن واشتباه كسر في الساعد الأيمن، ومحمد محمود حامد 16 عامًا، مُصاب بجرح بفروة الرأس 7 سم، ومحمد احمد عبد الحميد 16 عامًا»، يقيم ناحية قرية العيساوية شرق، مُصاب بكدمات متفرقه باالوجه والجسم.

انتشال السيارة من الترعة

وجرى انتشال السيارة من الترعة، وتم نقل المُصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، لحين العرض على جهات التحقيق المختصة.