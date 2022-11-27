«ملحقوش يفرحوا».. شباب رحلوا قبل حفل زفافهم بأيام آخرهم عريس شبرا الخيمة

عدد من الشباب فجَعوا أهلهم وذويهم بالرحيل المفاجئ، وكانوا عرسانا يستعدون لحفل زفافهم قبل موتهم بأيام قليلة، ترملت زوجاتهم قبل بدء الحياة الزوجية، آخرهم الشاب المعروف إعلاميا بعريس شبرا الخمية، الذي راح ضحية التعدي عليه من أربعة أشخاص بتسع رصاصات لوجود خلافات بينهم ليلفظ انفاسه الأخيرة قبل أن يزف لعش الزوجية بأيام قليلة.

عريس شبرا الخيمة

وأكدت تحقيقات النيابة أن الضحية ابن شبرا الخيمة، وكان يستعد لحفل زفافه بعد أيام قليلة، ويدعى إبراهيم صاصا، تلقى رصاصات أودت بحياته على يد 4 أشخاص كان بينهم وبين شقيقه خلافات، فانتقموا منهم بإطلاق 9 رصاصات أودت بحياته، وقالت والدة الشاب إنه كان يستعد للزواج خلال أيام قليلة، إلا أنه راح ضحية الغدر على يد متهورين.

عريس يموت جراء سكتة قلبية بالشرقية

وفي محافظة الشرقية بقرية الرياض رحل الشاب عبد الله محمد عبد الستار البالغ من العمر 28عاما، وكان يعمل محاسب في إحدى الدول العربية، وكان يستعد لحفل زفافه، فيما استقبلت أسرته المعزيين بدلا من المهنئين، إذ توفى ليلة الحنة، وكان رحيله مفجعا ومؤلما لأسرته وزوجته التي ترملت قبل بدء حياتهما معا.

عريس طنطا يموت وهو نائم

وفي قرية برما بطنطا بمحافظة الغربية، توفي الشاب أحمد عبد الرؤوف، والذي يعمل بإحدى مزارع الدواجن، وكان يستعد لحفل زفافه خلال أسبوعين على الأكثر، إلا أن أهله فدوه قبل حفل زفافه بأيام، إذ دخلوا ليوقظوه من نومه وجدوه مفارقا الحياة، وشيع أهله وذويه جثمانه إلى مثواه الآخير، قبل أن يهنأ ببدلة فرحه وحياته الجديدة.

مات أثناء توزيعه دعوى الفرح

وفي إحدى قرى المنوفية لقي الشاب حمادة سعيد الذي يعمل مدرب سباحة، مصرعه في حادث سير على الطريق الإقليمي أثناء توزيعه كروت دعوى فرحه قبل يومين من حفل الزفاف، وودعته أهالي قريته في مشهد مهيب حزانى عليه مذهولين من رحيله المفاجئ وكان يستعد لحفل زفافه وحياة جديدة لم تكتب له.