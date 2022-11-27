«قصر العيني».. 18 مستشفى تخدم 2 مليون مواطن سنويا

عملت الدولة، ممثلة فى وزارة التعليم العالى، على تطوير الخدمات المقدّمة فى المستشفيات الجامعية، ولعل «قصر العينى» أكبر وأقدم الصروح الطبية الجامعية فى مصر، حيث شهد أعمال التطوير الشامل 18 مستشفى تخدم 2 مليون مواطن سنوياً.

«العسلي»: تطوير غير مسبوق خلال الـ5 سنوات الماضية بمعايير عالمية

وقال د. هانى العسلى، نائب المدير التنفيذى للمستشفى، لـ«الوطن» إن المستشفيات الجامعية بالقاهرة شهدت عمليات تطوير ضخمة وغير مسبوقة خلال الـ5 سنوات الماضية، حيث بدأت عملية التطوير فى عام 2017، وجارٍ التنفيذ بأسرع ما يمكن، ليكون قصر العينى الأحدث فى المنظومة الصحية فى المنطقة، لكونه يقدم خدمة علاجية للملايين، ويستطيع تقديم الخدمة كما يجب أن تكون.

وأضاف: نهدف للارتقاء بالخدمات الصحية المقدّمة لكل المواطنين من جميع المحافظات، لتوافق المعايير الطبية العالمية، حيث يتم تقديم خدمة علاجية لما يقارب 2 مليون مريض سنوياً، ويعمل قصر العينى على توصيل الخدمة لأكبر قدر من المصريين، فالباب مفتوح لـ100 مليون مواطن.

«ثابت ثابت» أول مستشفى جامعى بالجيزة بتكلفة تقارب مليار جنيه ويحتوى على 250 سريرا

ويشتمل القصر، حسب «العسلى»، على 18 مستشفى، منها مستشفى «ثابت ثابت»، وهو أول مستشفى جامعى حكومى فى محافظة الجيزة، يتم افتتاحه قريباً، بالتزامن مع افتتاح المتحف المصرى الكبير بداية العام القادم، ويحتوى على 250 سريراً، ومنظمة طبقاً للأحدث، بتكلفة تقرب من مليار جنيه، والمستهدف منه خدمة المنطقة كاملة، ويشرف على تقديم الخدمة الطبية به أساتذة من قصر العينى، وكذلك هناك مستشفى الباطنة وقصر العينى الفرنساوى ومستشفى أبوالريش ومستشفى المنيل، والعيادات اليابانى «جايكا».

وتابع قائلاً: هناك حرص كبير على أمراض القلب، ووحدة القلب تضم 30 سريراً، منها 10 أسرة رعاية قلبية مركزة، وجهاز قسطرة لعلاج نحو 100 حالة شهرياً، والمساهمة فى علاج المرضى على نفقة الدولة، والتأمين الصحى، وتقليل قوائم الانتظار، حيث يمتلك الجهاز الحديث تقنيات وخصائص متعدّدة عالية الدقة تسهم فى علاج مرضى قصور الشرايين التاجية للقلب وعلاج حالات قصور الشرايين الطرفية والشرايين الفخية، وكذلك جرى إنشاء وافتتاح معمل الباثولوجيا ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، حيث تم افتتاح معمل الباثولوجيا فى يناير 2022، ويعد المعمل المرجعى لأورام الثدى بمصر، تمهيداً لاعتماده من هيئة CAP الأمريكية.

«مشرف»: 45 مليون جنيه تكلفة الروبوت

وأكد د. علاء مشرف، رئيس قسم المسالك البولية بمستشفيات قصر العينى، أن وحدة الجراحات الروبوتية التى يضمّها القصر فريدة من نوعها، متخصّصة فى جراحات المسالك البولية بالمجان للمرضى، وهو أول مستشفى فى المستشفى التعليمى، مضيفاً: نظم الجراحة الروبوتية تُعد ضمن المنظومة الصحية لمستشفيات جامعة القاهرة، والتى تتماشى مع الطفرة التى يشهدها القطاع الطبى فى السنوات الأخيرة، موضحاً أن تكلفة الجهاز تقدّر بنحو 45 مليون جنيه، كما جرى افتتاح وحدة علاج ودراسات الأمعاء، ليُعتبر الأول فى جامعات مصر، كمركز متخصّص لعلاج أمراض الأمعاء.

وأكمل حديثه قائلاً: تم افتتاح معمل الباثولوجى، ضمن منظومة متكاملة بمستشفيات قصر العينى، حيث بلغت تكلفة تجهيز المعمل نحو 11 مليون جنيه، ليكون معملاً مرجعياً لأورام الثدى على مستوى الجمهورية، واعتماده من كلية الباثولوجيين الأمريكية، وهى أعلى هيئة دولية لاعتماد المعامل، موضحاً أن مركز قصر العينى للكشف المبكر وعلاج أورام الثدى يضم العيادات الخارجية، ووحدة صحة المرأة بقسم الأشعة التشخيصية والتداخلية والمجهّزة بأحدث الأجهزة، وغيرها من الأقسام المتطورة. كما جرى افتتاح وحدة علاج ودراسات الأمعاء فى مارس الماضى، وتعتبر الأولى فى جامعات مصر كمركز متخصّص لعلاج أمراض الأمعاء، وتتكون الوحدة من وحدة مناظير جهاز هضمى متخصّصة فى أمراض الأمعاء، منها منظار الأمعاء الدقيقة الالتفافى، الذى يعتبر الأول فى مصر، ويسمح باستكشاف الأمعاء الدقيقة فى وقت قياسى، كما أن الوحدة بها مناظير عالية الدقة تسمح بالكشف المبكر لأورام القولون والجهاز الهضمى.