«حياة كريمة» لـ«قناة الحياة»: نعمل على تطوير كل قرى مركز الحسينية

قال الدكتور سعيد عباس، منسق مؤسسة حياة كريمة في محافظة الشرقية، إنّ أهالي مركز الحسينية يشعرون بسعادة بالغة بسبب مشروعات المبادرة الرئاسية.

الرئيس السيسي وجَّه بتطوير حياة المواطنين في كل النواحي

وأضاف عباس خلال تصريحات ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، من تقديم الإعلامية لبنى عسل: «الرئيس عبدالفتاح السيسي وجَّه بتطوير حياة المواطنين في كل النواحي، نحن الآن في مركز شباب الإخيوة، وهو أحد المراكز الـ37 على مستوى مركز الحسينية التي يتم تطويرها بالكامل».

مركز الحسينية يمثل ثلث مساحة المحافظة

وتابع منسق مؤسسة حياة كريمة في محافظة الشرقية: «مركز الحسينية يمثل ثلث مساحة المحافظة ويتكون من 41 قرية و740 تابعا، والتطوير يتم في الـ41 قرية بالكامل، تم إنشاء مراكز شباب، وإحلال وتطوير وتجديد أخرى».