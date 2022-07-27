معهد الكبد: مصر قدّمت أول نموذج عالمي لعلاج فيروس سي مجانا

قال الدكتور محمد عزب العرب، استشاري الجهاز الهضمي والكبد بالمعهد القومي للكبد، إنّ فيروس C كان المشكلة الصحية الأولى في مصر، كما أنّ معدلات الإصابات كانت الأعلى في العالم، لافتًا إلى أن التقديرات العالمية قبل 2014 كانت تشير إلى أن 15% من الشعب المصري مصاب بفيروس C.

مسح 62 مليون مواطن للكشف عن فيروس C

وأضاف عزب العرب، في حوار مع الإعلامي محمد البلك على شاشة «النيل للأخبار»، أنّ حملة 100 مليون صحة التي بدأت في أبريل 2019، أجرت مسحا لنحو 62 مليون مواطن للكشف عن فيروس C والأمراض غير السارية، التي تتضمن السكري والضغط والسمنة، كاشفًا عن أنّه سبق وقدّمت العلاج الفعال «سوفالدي» لمريض مصري بعد 10 أشهر فقط من اكتشاف إصابته، والإعلان عنه مجانًا عن طريق وزارة الصحة المصرية، وبذلك قدمت مصر أول نموذج عالمي لأخذ العلاجات الحديثة مجانًا.

ملحمة وطنية للقضاء على فيروس C

وتابع استشاري الجهاز الهضمي والكبد بالمعهد القومي للكبد، أنّ مصر تمكنت خلال 10 أشهر فقط من ديسمبر 2013 وحتى أكتوبر 2014 من الاتفاق مع الشركات المنتجة والحصول على الدواء من كوريا بسعر نموذجي، وإجراء الكشوفات السريعة وإقامة 5 آلاف لجنة، كل واحدة لا تقل عن 4 أعضاء، وإعداد قوائم الانتظار من خلال المراكز القومية لمقاومة الفيروسات الكبدية، حيث تلقى أكثر من 4 ملايين مواطن في ملحمة وطنية نفذتها وزارة الصحة، بالتعاون مع الوزارات المعنية والمحليات والتعاون الدولي، ممثلًا في منظمة الصحة العالمية.