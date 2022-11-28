وزيرة الثقافة لـ«قصواء الخلالي»: أحلنا واقعة اختفاء 6 مجلدات من دار الكتب للنيابة

كشفت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، حقيقة اختفاء 6 مجلدات من مجلة الوقائع المصرية من دار الكتب، مؤكدة أنه بمجرد ورود خبر بفقد بعض المجلدات من المخازن عن طريق مكالمة تليفونية من الدكتورة نيفين موسى رئيس هيئة دار الكتب، صدر قرار فوري بإجراء تحقيق داخلي وكانت نتيجته تحويل الأمر للنيابة.

حقيقة اختفاء 6 مجلدات من مجلة الوقائع المصرية من دار الكتب

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على شاشة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي،: «تجرى الآن تحقيقات مع بعض الأشخاص وآخرين متحفظ عليهم في النيابة، والتحقيقات لم تنته، وبمجرد الانتهاء منها يصدر بيان نوضح فيه التفاصيل».

وواصلت: «الوضوع تم اكتشافه منذ شهر وتم اتخاذ اللازم فور العلم بالموضوع والإجراء اتخذ فورا، ولا يوجد تستر، نظرا لأنها ثروات قومية وتراث وسيتم الأمر بمنتهى الحزم والدقة والقانون».

واستكملت: «يوجد العديد من القرارات سوف تؤخذ؛ أولها أنه سيتم مراجعة الدورة المستندية لخروج المستندات للتصوير من إدارة المخازن لإدارة التصوير وعودتها، ومراجعة عمل كاميرات المراقبة، سيكون هناك مراجعة لكل الإجراءات التي تتم».

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إنه جار الإعداد لمعرض القاهرة للكتاب الذي من المنتظر إقامته يناير المقبل.

مؤتمر صحفي لإعلان التفاصيل

وأضافت الكيلاني، أن الأردن ضيف شرف معرض القاهرة للكتاب، ويعقد مؤتمر صحفي لتقديم كل التفاصيل، ويشترك به عدد كبير من الناشرين، وهناك دول كثيرة تشارك، بجانب الأنشطة الفنية والثقافية.

من ناحية أخرى، أوضحت أنه جرى توزيع جوائز مسابقة المشاركين في بينالي فينيسيا بإيطاليا منذ ساعتين، لافتة إلى أن مصر لها جناحا دائما في بينالي فينيسيا خاص بالعمارة، وتشارك فيه بمشروع عن العمارة.

وأشارت إلى أن أنشطة هيئة قصور الثقافة مستمرة في إطار مبادرة حياة كريمة طوال الوقت، ومتابعة الأنشطة الفنية التي تقام مع وزارة التربية والتعليم، وهناك متابعة لكل الأنشطة الموجودة في الوزارة.