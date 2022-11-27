وزير التعليم يوافق على إدراج معلمي الأنشطة والتربية الخاصة للعاملين بالأجر: الحصة بـ20 جنيها

وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إدراج معلمي الأنشطة المختلفة والتربية الخاصة للعاملين بالحصة في مرحلة التعليم الأساسي «ابتدائي وإعدادي» للعمل بالحصة ضمن الفئات المسموح لها.

الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطابها المرسل: «نظرا لطلب أكثر من مدير مديرية خلال الاجتماع إضافة معلمي الأنشطة المختلفة ومعلمي التربية الخاصة للعاملين بالحصة في مرحلة التعليم الأساسي، وإلحاقا لكتابنا رقم 300 بتاريخ 3 / 11 / 2022، وفي ضوء موافقة وزير المالية على الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا للقيام بالعمل بنظام الحصة، وبما لا يجاوز 20 جنيها للحصة الواحدة».

وبناء عليه، وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على إدراج الفئات السابق ذكرها ضمن الفئات المسموح لها بالعمل بنظام الحصة بما لا يجاوز 20 جنيها للحصة.

تغطية العجز الموجود

ووجهت وزارة التربية والتعليم، مديري المديريات بالاستعانة بكل من معلمي المواد الأساسية والأنشطة المختلفة والتربية الخاصة في تغطية العجز الموجود بهذه التخصصات بنفس القواعد المعمول بها في هذا الشأن.