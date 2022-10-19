أشرف زكي: أرفض منع المهرجانات.. ويجب وضع ضوابط لمنع الكلمات البذيئة

يعقد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، الآن، اجتماعا مع أعضاء مجلس النقابة، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وعدد من المثقفين داخل نادي نقابة المهن التمثيلية بالجيزة لمناقشة أزمة مطربي المهرجانات.

وضع ضوابط للمهرجانات

وقال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية خلال الاجتماع، إنه ضد منع مطربي المهرجانات من ممارسة العمل، ولكنه مع وضع ضوابط لمنع الكلمات البذيئة.

ومن جانبه، قال الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، إنه يجب أن يكون للرقابة دور مهم لحماية الذوق العام.

ولفت إلى أننا وصلنا لأغنية «انتش واجري» و«شقلطني في بحر بيرة»، وهذا انحدار كبير.

مصطفى كامل يتشاجر مع زوجته بسبب المهرجانات

وأوضح نقيب الموسيقيين، أنه تشاجر مع زوجته خلال فرح ابنته بسبب أغاني المهرجانات لأنه لا يحبها.