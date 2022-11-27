«التضامن» لـ إيمان الحصري: يوجد توجه بالدولة نحو «اللامؤسسة» في كفالة الأطفال

قال مجدي حسن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات يوم المرأة المصرية، أكد أهمية كفالة الطفل، موضحا أنه يوجد توجه داخل الدولة المصرية نحو ما يطلق عليه بـ «اللامؤسسة»، والذي يشير إلى وجود أطفال بين أسر مكونة من الأب والأم، أكثر من وجودهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

مؤسسات الرعاية الاجتماعية كان لها دور كبير في إخراج نماذج كثيرة مشرفة

وأضاف «حسن»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، والذي يعرض على شاشة «dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية كان لها دور كبير في إخراج نماذج كثيرة مشرفة، موضحا أن وجود الأبناء داخل الأسر هو الأفضل، وبناء على ذلك اتجهت وزارة التضامن بالاتجاه نحو اللامؤسسة، باعتباره الاتجاه الذي تسلكه معظم دول العالم الآن.

وزارة التضامن الاجتماعي أعدت مشروع قانون الرعاية البديلة

وتابع رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن وزارة التضامن الاجتماعي أعدت مشروع قانون الرعاية البديلة، والذي مر بمرحلة حوار مجتمعي أول، وحوار مجتمعي ثاني، وفي المرحلة القادمة سيتم عرضه على مجلس الوزراء، وهناك العديد من المؤسسات الشريكة من الجهات التنفيذية على مستوى الدولة، وبالتالي يوجد توجه تشريعي من الدولة في هذا المجال.

الدولة تدعم الرعاية البديلة

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن، أن الدولة المصرية أطلقت استراتيجية وطنية للرعاية الاجتماعية، موضحا أن الدولة تدعم الرعاية البديلة، وتوجد أعداد انتظار كبيرة.